PlayStationが設計した27型ゲーミングモニター「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」の予約受付がAmazonと楽天ブックスで行なわれている。6月8日11時36分に編集部が確認したところ、Amazonでの価格は49,980円。楽天ブックスは49,979円だった。発売日は8月27日。 QHD/2,560×1,440ドットの27型IPSディスプレイを採用したモニター。PS5/PS5 Proでは最大120Hz、対応するPC/Macでは最