西川町から月山に7日入山したとみられる男性が予定の時間になっても下山せず、警察が行方を捜しています。月山スキー場の駐車場では男性の車が見つかっていました。行方がわからなくなっているのは、県外に住む60代の男性です。この男性は7日、西川町月山沢に登山のために入山したと見られていて、その後、行方が分からなくなっています。7日、月山スキー場の駐車場で男性の車が見つかっていて、8日午前9時45分から付