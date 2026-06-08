人気ゲーム『FINAL FANTASY VII リメイク』シリーズの新作となる完結編『ファイナルファンタジーVII リベレーション』が、2027年春にPlayStation5、Nintendo Switch 2 、Xbox Series X|S、Microsoft Store on Windows、Steam、Epic Games Storeで同時発売される。これを受け、ゲームの場面カットが解禁されると、ネット上ではティファの新衣装が話題になっている。【画像】胸周りのパーツやばい！『FF7』ティファの新衣装『フ