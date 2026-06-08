JR大阪駅西改札すぐ！アクセス抜群の「バルチカ03」03″オッサン”をはじめとする、梅田で働くオフィスワーカーが喜ぶ、大阪を代表する名店から新店まで50の飲食店が集結する「バルチカ03」4Fへ、2026年6月5日にオープン！大注目の背徳グルメ、旨辛餡掛け”ギルティーラーメン”「有罪」をご紹介します。 6月5日OPENギルティラーメン”有罪” いらっしゃいませ～！活気に溢れる