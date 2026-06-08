1955年の開館以来、累計8000万人が訪れた広島平和記念資料館に焦点を当てたドキュメンタリー映画『原爆資料館 語り継ぐものたち』が、東京・ポレポレ東中野で7月18日より、広島・八丁座で7月24日より公開される。予告編が解禁された。【動画】原爆資料館のドキュメンタリー、予告映像広島平和記念資料館は、「もう二度と原爆の惨禍を繰り返してはならない」という思いのもと誕生した世界有数の平和博物館。原爆で溶けた瓦や石