モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のXを更新。産後の体重についてつづった。藤田は7日の投稿で、第1子のお宮参りを済ませたことを写真付きで報告した。着物姿の藤田が我が子を抱きながら柔らかな笑みを浮かべていたが、続く投稿では「お顔はまんまるです。だって18キロ太ったからね」と事情を説明。「でも8キロは痩せましたあと10キロ」と青ざめた表情の絵文字を添えた。ファンからは「産後痩せるの本当しんどいよ