◇MLB エンゼルス 13-5 ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手の活躍にロバーツ監督が感服しました。この日も「1番・DH」として出場した大谷選手は3回の第2打席でライトへのヒットを放つと、7回の第4打席でもサードへの内野安打で出塁し、5打数2安打の活躍でした。6月男と呼ばれ、例年調子を上げていく大谷選手。6月の6試合で5試合複数安打を記録し、月間打率.480と勢いをつけ、打率を3割に乗せ