もし“次の人生ガチャ”を引けるとしたら…みなさんはどこの国で生まれたいと思いますか。株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』が令和の若者に聞いた「生まれ変わったらこの国に生まれたい」ランキングは「日本」が1位となりました。【ランキング】イタリアやフランス、アメリカを抑え、1位になったのは？調査は、全国の15〜19歳の男女29