広島大学学長で整形外科医の越智光夫さん（73）が6月10日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】24歳で希少がん発覚…元グラドルが死去「キレイで元気なままの私を見せていたかった。出会ってくれてありがとう」1952年、愛媛県今治市生まれの越智さんは1977年、広島大学医学部を卒業。整形外科に入局し、1983年からの欧州留学を経て、1995年に島根医科大学医学部の教