きょう午前8時半頃にフィリピン付近で発生した地震で三重県南部と愛知県外海にも津波注意報が発表されています。 【写真を見る】東海地方 【津波の第一波到達予想】はもっとも早いところで三重県南部午後0時半 愛知県外海が午後1時 予想される高さは高いところで1メートル きょう午前8時38分頃、フィリピン付近で発生したマグチュード8．2の地震に伴い三重県南部と愛知県外海にも津波注意報が発表されています。