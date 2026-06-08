「環境性能」と「走りの喜び」を両立したモデルに2026年4月23日、ホンダは同年6月にマイナーチェンジを予定している「シビック」シリーズに、新たなグレード「e：HEV RS（イーエイチイーブイアールエス）」を追加すると発表しました。すでに先行予約もはじまっており、気になるユーザーの反響などについて、首都圏のホンダディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新型5ドアスポーツハッチ