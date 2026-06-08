「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。6月7日（日）の放送は、「照れたら負け！」をお届け！【動画】熊田曜子、芸人を見て「シちゃった…」過激すぎる誘惑！エリマリ姉妹、奈月セナら美女7人がピュア芸人をガチ翻弄美女のホメ殺しに耐え、照れなかったら勝利するこの企画。ルールは「ホメ殺しに照れてしまったらアウト」「照れたかどうかはMCの名倉潤が判定」「制限時間は3分」と至ってシン