10月23日に公開されるなにわ男子の道枝駿佑主演映画『うるわしの宵の月』に水沢林太郎、星乃夢奈、鈴川紗由、大倉空人、阿佐辰美が出演することが発表され、あわせて新予告が公開された。 参考：『うるわしの宵の月』実写映画化が話題なにわ男子 道枝駿佑が新たな一面を切り開くか？ 本作は、講談社『デザート』で連載中のやまもり三香による同名漫画を実写映画化するラブストーリー。裕福な家庭で育っ