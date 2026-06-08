PICO PARKは、累計販売本数800万本を突破した協力型アクションパズルゲーム『PICO PARK』シリーズの最新作として、セガの『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』とのコラボレーション作品『SONIC PICO PARK』の発売を発表した。 （関連：【画像あり】『SONIC PICO PARK』のイメージ） 本作は、2人から最大8人までローカル／オンラインで遊べる協力型アクションパズルゲーム『PICO PARK』シリ