私はノドカ。夫ケイタと、2歳の息子ソウマと暮らしています。最近、保育園で大学時代の友人マリコを見かけました。どうやら0歳児クラスに新しく入ったようです。けれどマリコは他のママさんに、私のことを「名前ぐらいしか知らない、あまり接点はなかった」と話していました。あんなに仲良くしていたのに、他人みたいに言われてショックです。もしかしたらマリコは大学時代、私にいろいろとアドバイスされたことを気にしているので