HoneyWorksが、新曲「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」のMVを公開。また、6月7日に配信リリースした。 （関連：【映像あり】HoneyWorks、ゲストボーカル11名参加の新曲「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」MV） 本楽曲は、インターネットで活動する配信者たちのリスナーへの熱い想いを描いた応援ソング。歌唱には、本作への参加でデビューとな