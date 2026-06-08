思考を少しShiftするだけで、世界はもっと楽しくなる-―。「日経ウーマン×テレ東BIZ」の連動企画「Shift W」は、仕事・学び・私生活を鮮やかにアップデートするためのヒントをお届け。【動画】転職＆就活に役立つ！「女性が活躍する会社BEST100」を深掘り「テレ東プラス」では、「Shift W」「転職＆就活に役立つ！担当編集者に聞く『女性が活躍する会社ベスト100』を深掘り」の内容を紹介する。「日経ウーマン」副編集長・羽田 光