実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第4話聞き流すのが一番だけど……【編集部コメント】母親が子どもに対して、グチグチ口うるさく言ってしまうことはよくあることです。しかしそれは子