サッカー明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、モンテディオ山形はきのう大分との最終戦に臨みました。 ２月に開幕した百年構想リーグ。モンテディオはきのう、最終順位を決めるプレーオフラウンドで大分と戦いました。 試合は開始早々、モンテディオがセットプレーからゴール前に攻め込みますが、得点に繋げることが出来ません。 後半開始早々、大分に先制点を許したモンテディオは、川井の