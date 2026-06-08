きのうからけさにかけて、山形県米沢市でクマの目撃が相次ぎ、市と警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】米沢市できのうからクマの目撃相次ぐ市街地の線路上や高校の近くでも…警察などで警戒続く（山形） 米沢市や警察によりますと、きょう午前８時すぎ、米沢市太田町でクマ１頭が目撃されました。クマは体長１メートルほどで、道路を西から東に横断していたということです。 現場は米沢興譲館高校や住宅地の