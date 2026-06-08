きのう、山形県西川町の月山に入山したとみられる６０代の男性と連絡が取れなくなっていて、警察では、男性が遭難した可能性があるとして行方を探しています。 【写真を見る】「道に迷った」→「道に出た」連絡後に音信不通…月山で県外60代男性が遭難か駐車場に男性の車を確認近くから山に入ったとみて捜索（山形・西川町） 行方がわからなくなっているのは、県外在住の６０代の男性です。 警察によりますと、男性はきのう