〜 2026年1-5月の「飲食業」倒産動向 〜2026年1-5月の「飲食業」倒産は、411件（前年同期比2.2％増)だった。同期間では、1997年以降の30年間で最多だった2024年の408件を超え、最多件数を更新した。食材費や人件費、光熱費などが上昇するなか、価格転嫁による客離れや客単価の下落など、様々な要因が飲食業界に押し寄せ、小・零細規模の飲食店は苦境の度合いを強めている。飲食業の「物価高」倒産は69件（同43.7％増）。ま