＜全米女子オープン最終日◇7日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞「一日一日がすごく濃ゆかった」。今季はここまで7試合に出場し、予選落ちが4回と結果が出ない中で渋野日向子はメジャーを迎えていた。楽しみもありつつ、不安もある。試合前にはそう話していたが、リビエラで過ごした4日間は、まさに“濃い”時間となった。【写真】かなりレアです渋野日向子の高校生時代これまでの不調が嘘だったかのよ