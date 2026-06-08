身長178?ながら平均飛距離314.8ヤードでPGAツアー18位につけるザンダー・シャウフェレ。合理的な彼のスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】強烈なハンドファーストでインパクト後にリリースするシャウフェレのドライバースイング◇◇◇シャウフェレはそれほど大きな体格ではありませんが、飛距離と方向性を両立したスイングはさすがです。特徴は、左肩主導