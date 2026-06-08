歩行者とトラックによる事故を防ごうと、福山市の小学校で交通安全教室が開かれました。交通安全教室は、事故の削減につなげようと「小丸交通財団」が全国の小中学校で開いています。先月28日には、福山市立緑丘小学校の4年生約100人が参加。トラックが道路を曲がる時、前のタイヤと後ろのタイヤが通る場所が違う「内輪差」に注意が必要と説明を受けました。■参加した児童「きょう教えてもらったように（横断歩道の）後ろで待った