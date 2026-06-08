＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞大会初出場で、ツアー屈指の難度を誇る宍戸の舞台で優勝争いを演じた25歳・出利葉太一郎。首位に1打差2位で迎えた最終日、4バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「75」とスコアを落とし、初優勝には届かず。ホールアウト後は「悔しいです」と唇をかみしめた。【写真】これかっこいい副賞はBM