8日朝、フィリピン付近を震源とする地震があり、県内を含む太平洋沿岸の広い地域に現在、津波注意報が発表されています。海には近づかないでください。気象庁によりますと、8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とする地震がありました。震源の深さは不明で地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定されています。この地震で県内を含む太平洋沿岸の広い地域に津波注意報が発表されています。県内で津波注意報が