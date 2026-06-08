国内女子ツアー第13戦「ヨネックスレディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】トヨタのカローラもゲット！今大会でツアー初優勝を果たした吉田鈴が1620万円を獲得。今季通算を3854万4040円として、17位から9位に浮上した。2位タイに入った政田夢乃は654万円を加算。21位から16位（2622万2940円）に浮上。同じく2位で大会を終えた木戸愛とルーキーの倉林紅は、それぞれ29→22位（1995万4813円）、87→46位（93