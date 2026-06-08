プロ野球の西武・ソフトバンクなどで捕手として活躍し、2026年からはソフトバンクの1軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（46）の娘でモデル・タレントの細川愛倫（22）が5日、自身のインスタグラムを更新。今年四国アイランドリーグplus・徳島インディゴソックスに投手として入団した弟・旺輝さん（20）との2ショットを披露した。【写真】「亨さんに弟くんにてる！」徳島インディゴソックス所属の弟と2ショットを披露した細川愛