中京テレビのVTuberアナウンサー・大蔦エルが、6月末をもって活動を終了することが8日、発表された。約8年間にわたる活動に幕を閉じる。【画像】8年間の活動に幕…中京テレビVTuberアナウンサー・大蔦エル大蔦エルは、日本初のテレビ局所属VTuberアナウンサーとして2018年9月30日より活動開始。YouTubeだけでなく、「ナゴヤVTuberまつり」「Virtual Unit Fes. VILLS」といったVTuberイベントや、「24時間テレビ メタバース会場