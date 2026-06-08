視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZの「KO1KEYZ OFFICIAL SITE / OFFICIAL FANCLUB」が6日オープンした。【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」1位を獲得したDAIKI「KO1KEYZ OFFICIAL FANCLUB」は、コンサートの最速チケット先行や、ムービー、ブログなど、ここだけのス