プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは8日、16日に開催予定だったイベント『KADOKAWAサクラナイツ 2025-26シーズン感謝祭』の開催中止を発表した。本日、所属する渋川難波の女性問題を受け契約解除しており、「皆様に心から楽しんでいただけるイベントをお届けすることが困難であると判断」と説明した。【動画】酷すぎる！不倫騒動で謝罪する渋川難波渋川は先日、一部週刊誌にて女性問題について報じられており、