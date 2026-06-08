競泳の日本選手権は6月7日、最終日を迎え、男子100mバタフライで新潟医療福祉大学職員の水沼尚輝選手が3位に入りました。 東京で行われていた競泳の日本選手権。 最終日の7日、男子100mバタフライ決勝に新潟医療福祉大学職員の水沼尚輝選手が出場しました。 6レーンの水沼選手はスタートで先頭にやや遅れをとりますが、その後、持ち味の力強い泳ぎでスピードに乗ります。 後半も追い上げを見せた水沼選手。