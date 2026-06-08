週明け８日の東京市場は、前週末の米国の雇用統計が市場予想を上回ったことで金融引き締めへの警戒感などから株、円、債券がそろって売られる「トリプル安」の展開となっている。東京株式市場では取引開始直後から売り注文が膨らみ、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて３１００円超下落した。午前の終値は、２５４７円７２銭安の６万４０４０円４０銭だった。前週末５日に発表された米雇用統計は市場予想を