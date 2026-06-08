【その他の画像・動画等を元記事で観る】今年2月に古希を迎え、ソロ活動を本格化させている桑田佳祐。6月24日(水)発売の最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを目前に控えるなか、収録曲の一つであり現在放送中のテレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』エンディング主題歌「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が、-6月8日（月）0時より先行配信スタート！あわせて、シングル「人誑し / ひとたらし」のシングルページがApple Mu