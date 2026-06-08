テレビ朝日の紀真耶（きの・まや）アナウンサー（33）が離婚していたことが8日、分かった。紀アナは19年に同局社員の男性と結婚し、20年には第1子男児が誕生している。個人のインスタグラムでは、今年4月にも息子と恐竜イベントに行った様子をアップするなど、育児の様子をたびたび投稿していた。同局は「社員のプライベートに関しては従来お答えしておりません」と回答した。紀アナは青学大国際政治経済学部卒で15年入社。「大下