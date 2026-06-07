【その他の画像・動画等を元記事で観る】YouTubeなどの動画投稿サイトを中心に活動し、関連動画総再生回数30億回、派生動画総再生回数150億回を超えるクリエイターユニットHoneyWorksが、新曲「ハートブーケ feat. HoneyWorks Guest Vocal」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルにて公開した。本楽曲は、インターネットで活動する配信者たちのリスナーへの熱い想いを描いた応援ソング。歌唱には、本作への参加でデビューを