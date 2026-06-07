【その他の画像・動画等を元記事で観る】『名探偵プリキュア！』のキャラクター・イメージソング集、『名探偵プリキュア！』ボーカルアルバム〜ツナガル♡ツラナル〜が発売決定した。キュアアンサー(CV：千賀光莉)、キュアミスティック (CV：本渡楓)やキュアエクレール、キュアアンサー＆キュアミスティックのキャラクターソングなどを収録。また、主題歌歌手の石井あみ・熊田茜音・増井優花が歌うイメージソングも含む全15曲