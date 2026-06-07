【その他の画像・動画等を元記事で観る】2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしたのち、長らくファンから続編を待望されていたなか、2026年４月1日より、『ドロヘドロ Season2』の配信がスタート。5月27日に最終回