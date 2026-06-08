【Nintendo Store：ネットワークメンテナンス】 実施日時：6月9日2時頃～7時頃 任天堂は、「Nintendo Store」に関するネットワークメンテナンスを6月9日2時頃から同日7時頃まで実施する。 本メンテナンス中は、「Nintendo Store」を利用できない場合があるので注意してほしい。 □「ネットワークメンテナンス情報・稼働状況」のページ [ネットワ