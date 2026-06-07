【その他の画像・動画等を元記事で観る】Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「風のアンセム」feat. suis from ヨルシカのアニメコラボレーションMusic Videoを、Eve Official YouTube Channelにて公開した。本映像は、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の本編映像を使用したスペシャルMVとなっている。映像制作は、「僕らまだアンダーグラウンド」MV、「Bubble feat. Uta」MV