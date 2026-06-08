【モデルプレス＝2026/06/08】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、3日深夜に放送された。お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコが忘れられない恋を明かした。【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人◆川村エミコ、予備校時代の甘酸っぱい思い出番組で「忘れられない恋」を聞かれた川村は、予備校時代に「キュンとなっちゃって」という甘酸っぱい