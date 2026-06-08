鹿児島県内の離島の各漁協によりますと、漁に出ている船があるものの、被害の情報は入っていないということです。 各漁協は、無線や携帯電話で津波への注意を呼びかけています。 徳之島では津波注意報の発令を受け、漁港のゲートを閉める対応を取っているということです。 ・ ・ ・