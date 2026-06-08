【モデルプレス＝2026/06/08】4人組アイドルグループ@onefive（ワンファイブ）が6月6日、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ『@onefive LIVE 2026 “SAKURAIZATION”』を開催した。@onefiveが展開する「SAKURAIZATION」シリーズ第3弾で、BABYMETAL「ド・キ・ド・キ☆モーニング」を大胆にサンプリングした新曲「無敵☆アタシモード prod.☆Taku Takahashi（m-flo）」を初披露したほか、Zeppツアーの開催も発表した。【写真】4