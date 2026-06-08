メキシコ・モンテレイの練習場に日本代表の主将が日本時間7日、初めて姿を現した。【もっと読む】森保監督が代表引退したはずの吉田麻也を呼び寄せた深謀遠慮練習初日から3日間、ホテルで静養していたMF遠藤航（33=リバプール）が、練習前に行われたモンテレイの日本語補習校とのイベントに参加。子どもたちと記念写真に納まるなど、なごやかなひとときを過ごしたが、イベント終了後はそのまま室内練習場に移動、終了後は報道