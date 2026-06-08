見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第51回）が8日に放送され、シマケン（佐野晶哉）の行動にりん（見上）が反発すると、ネット上にも賛否の声が相次いだ。【写真】シマケンのまさかの行動が明らかにりんは、入院中の女郎・夕凪（村上穂乃佳）を救いたい一心で新聞社を訪ねる。新聞社の編集長・綿貫（小松和重）は、夕凪