先週末からのドル高の流れに加え、中東情勢の緊迫化もありドル高優勢＝東京為替前場概況 先週末、米雇用統計の力強い結果を受けて160.34円を付けるなど、ドル高が進む展開の中で迎えた週明け8日の東京市場午前は、一時160.36円を付け、小幅ながら高値を更新するなどドル高優勢となった。 中東情勢の緊迫化が進み、有事のドル買いが強まった。7日にイスラエルが停戦合意後初となるベイルートへの空爆を実施。イラン