元ＡＫＢメンバーが、恋人のイケメン格闘家とのハワイ旅を伝えた。８日までにインスタグラムで「ｌａｎｉｋａｉｐｉｌｌｂｏｘｈｉｋｅカイルアビーチの駐車場に車を停めてラニカイピルボックスに往復１時間」とリゾート姿をアップしたのは、元ＡＫＢ４８永尾まりや。ＡＢＥＭＡ「ラブパワーキングダム２」で共演したプロキックボクサー白鳥大珠（たいじゅ）と真剣交際を宣言し、話題になっている。永尾は「海側をず