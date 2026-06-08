NHKは、総合テレビにて「サグラダ・ファミリア～ついに完成！イエスの塔 世界初公開～」を6月11日22時より生中継で放送する。NHK ONEでの同時・見逃し配信も予定している。 天才建築家アントニ・ガウディが設計し、140年以上にわたって建設が続けられてきた世界遺産「サグラダ・ファミリア」。そのメインタワー「イエスの塔」が、2026年6月、ついに完成。 ガウディの命日にあたる6月10日には、ロー