日本相撲協会は８日、元関脇・長谷川の長谷川勝敏さんが５月３１日に自宅で膵臓（すいぞう）がんにより死去したと発表した。８１歳だった。北海道岩見沢市出身。１９６０年春場所で佐渡ケ嶽部屋から初土俵。６５年初場所で新入幕。７２年は春場所は関脇で優勝した。７６年夏、引退。優勝１回、殊勲賞３、敢闘賞３、技能賞２回。金星９個。大関には上がれなかったものの、最強の関脇と言われた。引退後は年寄・秀ノ山を襲名した